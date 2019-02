De Wever dwingt andere partijen tot volgen: hoe N-VA zelfs over klimaat het debat domineert

Eén duw op het gaspedaal en de andere partijen moeten weer volgen. Zelfs op klimaat, een thema dat N-VA niet kan claimen, trekt de partij met een zwaar communicatie-offensief het laken naar zich toe. De klimaatspijbelaars ­bekeren is allicht te veel ­gevraagd, maar dat hoeft ook niet. “N-VA kan als enige haar voet naast Groen zetten”, zegt professor Politieke Wetenschappen Carl Devos (UGent).

Het orgelpunt van N-VA over het klimaat is pas voor het einde van de maand. Dan houdt de partij een V-dag, een soort studiedag zeg maar, over ecorealisme. De Vlaams-nationalisten zullen er zich nog eens ...