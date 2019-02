Een dag na de zware brand, is het duidelijk dat kapsalon Café De Beauté in Westmalle niet direct zal kunnen heropenen op de getroffen locatie. Zaakvoerders Jelle Teugels en Heidi Paelinckx zijn trots op hun werkneemster Davina, die de bovenbuur redde.

Jelle en Heidi wonen in Zoersel. Ze hebben drie kapsalons van Café De Beauté: eentje in Merksem, eentje Schilde en als jongste nieuwkomer de vestiging in Westmalle op de hoek van de Brechtsebaan ...