Veroordeelde gooit kruiwagen op auto: “Ik kan mij niets herinneren”

Beerse / Kasterlee - Sam v.D. (24), de man die in 2017 vier jaar celstraf kreeg voor een dodelijke aanval op een liefdesrivaal met een schroevendraaier, riskeert vijftien maanden extra cel omdat hij tijdens zijn voorwaardelijke vrijlating twee auto’s vernielde en een auto stal op een oldtimermeeting.

De 24-jarige Sam v.D. uit Beerse, die momenteel een celstraf van vier jaar uitzit, riskeert vijftien maanden extra gevangenisstraf. In 2017 kreeg de man vier jaar cel omdat hij de 28-jarige Jelle Van Bouwel uit Malle op een parking in Turnhout met een schroevendraaier in de schedel had gestoken, met de dood tot gevolg. Tegen die straf ging hij in beroep. Toen de zaak behandeld werd voor het hof van beroep, was v.D. voorwaardelijk vrij.

In die periode pleegde hij andere feiten, waarvoor hij zich vrijdag in de correctionele rechtbank opnieuw moest verantwoorden. Tijdens een oldtimermeeting in Kasterlee in juni 2018 zouden onder invloed van alcohol en drugs zijn stoppen zijn doorgeslagen, waarop hij heel wat schade veroorzaakte.

Feiten bewezen

“Hij sloeg de voorruit van een auto in met een kruiwagen, en stal nadien een andere auto waarmee hij op de vlucht ging. Hij ging uit de bocht en knalde tegen een gevel. De feiten zijn voldoende bewezen”, zei de openbaar aanklager.

De beklaagde betwistte de diefstal niet, maar kon zich van de vernieling niets herinneren. Zijn advocaat Peter Janssens vroeg voor die tenlastelegging de vrijspraak.

Het openbaar ­ministerie vorderde een celstraf van vijftien maanden en een boete. De man zei dat hij wilde instaan voor de schade die hij veroorzaakt had.

De rechter velt een vonnis op ­1 maart.