Melle -

Wie bij Light Advice in Melle energieverslindende gloeilampen en tl-lampen binnenbrengt, krijgt er ledverlichting voor in de plaats. En dat tegen aankoopprijs. “Het is me niet om het geld te doen. Ik wil iets doen voor het klimaat”, zegt zaakvoerder Jelle Vanherck.