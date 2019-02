COMMENTAAR. Wat riskeert Club Brugge?

Vorige winter waren het er nog 62. Deze wintermercato trokken de Belgische eersteklassers ‘slechts’ 37 nieuwelingen aan. Het gegeven dat de competitie al voor een groot deel in een beslissende plooi is gevallen, heeft er mee te maken. De degradant, althans op sportief vlak, is zo goed als bekend. Er zijn acht kandidaten voor zes PO1-plaatsen. Daarvan verkochten de twee outsiders, STVV en Charleroi, hun spelbepalers en hypothekeren ze hun kansen. Zo verontrusten ze de G5 plus Antwerp minder dan ze zouden kunnen.