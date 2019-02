Michael Verschueren beleefde helse dagen tijdens zijn eerste transfermarkt bij Anderlecht: “Ik sliep bijna niet meer”

Magic Mike. Dat wordt de bijnaam van Michael Verschueren (48) als één van zijn aanwinsten – Bolasie, Zulj of Kara – Anderlecht zondag naar de zege op Standard trapt of later zelfs nog naar de titel. Wie weet? Verschueren worstelde zich doorheen zijn allereerste mercato als general manager van paars-wit en dat ging van paniek tot pure euforie. Voor ons wilde hij toelichting geven bij zes speciale data van de afgelopen maand.