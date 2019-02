Mariah Carey mag komen zingen, Tiësto mag komen draaien: kroonprins wil van Saudi-Arabië het nieuwe Las Vegas maken

Kritiek voor Mariah Carey en dj Tiësto, omdat ze durfden te gaan optreden in Saudi-Arabië. Het land van kroonprins Mohammed Bin Salman, die de jobs van genadeloze tiran en sympathieke hervormer combineert. Door die eerste is er de kritiek. Het is uit hoofde van de tweede functie dat hij wereldsterren uitnodigt. En het is nog maar het begin. De vernieuwer gaat van Saudi-Arabië dé entertainmenthotspot van het Midden-Oosten maken. NBA-wedstrijden en stierenrennen incluis.