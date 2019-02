Mehdi Bayat pakt trainer Felice Mazzu aan na pijnlijke nederlaag van Charleroi: “Onaanvaardbaar!”

Wat een non-match van Charleroi. De Carolo’s waren nergens op het veld van Moeskroen en gingen dan ook zwaar de boot in. Algemeen manager Mehdi Bayat stoof na affluiten meteen naar beneden en ging een allesbehalve gezapig praatje slaan met coach Felice Mazzu.

Voor de camera’s van de Waalse televisie gaf Bayat meer uitleg. “Het is de eerste keer in zes jaar dat ik zo ontgoocheld ben. We mogen dit niet accepteren. We zijn een ambitieuze club en hebben een kwalitatieve ploeg. Bovendien vechten we voor Play-off 1. Ik ben nog nooit meteen van de tribune gekomen. Dit aanvaard ik geen tweede keer.”

Dat zal Bayat ongetwijfeld ook aan Mazzu gezegd hebben. De coach was minder spraakzaam: “Wat er gezegd is, blijft onder ons en in de kleedkamer. We moeten als strijders op het veld komen en dat hebben we niet gedaan. Als ik in deze match één ploeg gezien heb die voor Play-off 1 vocht, dan was het Moeskroen. Maar mathematisch blijft alles nog mogelijk.”

Straftraining

Normaal hadden de Carolo’s twee dagen vakantie, maar Mazzu last vandaag toch een training in. “Ik had ook vakantie, dus ik straf niet alleen mijn spelers, maar ook mezelf, de rest van mijn staf en mijn materiaalmannen.”