Stéphane Demol blikt ongenadig vooruit op Standard-Anderlecht, maar heeft het zelf zwaar: “Dit is geen leven voor iemand van 52 jaar”

Dan mag Stéphane Demol (52) wat in de vergetelheid zijn geraakt, met de clash Standard-Anderlecht – twee geliefde ex-ploegen van hem – blijkt de Brusselaar, goed glas wijn in de hand, nog steeds zijn flamboyante zelve. Ongenadig, “altijd eerlijk” en vaak geestig. Anderhalf uur bleek nog maar eens waarom Jean-Pierre Van Rossem in hun Cercle-tijd over hem zei: “Gij veegt net als ik aan alles uw kl…”