CLUBNIEUWS. Fans Standard nu al opgefokt voor Clasico, primeurtje voor Anderlecht-trainer Fred Rutten

Het is het WK veldrijden zal ongetwijfeld veel aandacht opeisen dit weekend, maar er wordt ook opnieuw gevoetbald in de Jupiler Pro League. Hoog tijd voor uw dagelijkse dosis clubnieuws!

AA GENT. Buffalo’s organiseren sfeerenquête

AA Gent is benieuwd naar de mening van zijn fans en organiseert daarom opnieuw een enquête over de sfeer­beleving in de Ghelamco Arena. Het Gentse clubbestuur mikt specifiek op de fans in tribune 2. Deelnemen kan via de clubwebsite, maar ook op zondag 10 februari tijdens de thuismatch tegen Moeskroen. De enquête werd opgesteld in samenspraak met sfeergroepen, die vertegenwoordigd zijn in de overleggroep die sinds enige tijd actief is. Wie deelneemt, maakt bovendien kans op een mooie prijs. (ssg)

ANDERLECHT. Iedereen fit

Een primeur voor trainer Fred Rutten: “Voor het eerst had ik een voltallige kern op training. Al moeten we het nu wel dag per dag verder opvolgen.” Waarmee hij aangeeft dat Adrien Trebel en Landry Dimata dan wel weer trainen, maar daarom niet meteen inzetbaar zijn. Trebel, hersteld van een knieblessure, kan wellicht wel starten. Voor Dimata lijkt een basisplaats minder evident. Nog niet beschikbaar is Makarenko, sukkelend met de knie, maar die werd even uit het oog verloren. (kvu, jug)

CERCLE. Bassong zit meteen in de selectie

Nieuwkomer Bassong werd na amper een weekje trainen meteen in de selectie opgenomen.

Er moeten wel nog vier spelers afvallen uit de 22-koppige selectie. Ook Taravel, die met hielproblemen bijna twee maanden afwezig was, werd weer opgenomen in de kern. De groep blijft tot in de late namiddag op afzondering in het Velotel in Brugge.

Nieuwe aanwinst Traore is nog niet speelgerechtigd. Hoggas raakte niet aan een andere ploeg en blijft dus bij Cercle. (kv)

GENK. Clement: “Ampomah zelfs geen voorstel gedaan”

Philippe Clement reageerde gisteren op de uitlatingen van Adnan Custovic. De coach van Waasland-Beveren was bijzonder kritisch geweest over de ­poging van Genk om Nana Ampomah nog weg te halen bij de Waaslanders. “Ik heb de indruk dat Custovic dit gebruikt om een bepaalde sfeer te creëren. Wij hebben inderdaad deze week Waasland-Beveren nog gecontacteerd. Maar toen duidelijk werd dat hij niet weg mocht, hebben wij meteen andere pistes bewandeld. Er is zelfs geen voorstel vertrokken.” (dige)

KV KORTRIJK. Ouali blijft

Idir Ouali bereikte geen overeenkomst in Turkije en blijft nog zes maanden in Kortrijk. Zijn contract loopt eind juni ook af. Ook de deal met Mboyo werd nog niet af­gerond. De spits is op weg om verhuurd te worden aan het Saoudische Al-Raed, de ploeg van coach Besnik Hasi. De markt in Saudi-Arabië is nog tot maandag open. Kortrijk zou voor de huur tussen de 300.000 en 500.000 euro vangen. (kv)

KV OOSTENDE. De Sutter doet vandaag ultieme test

Oostende probeert Tom De Sutter klaar te stomen voor de wedstrijd van vanavond tegen Antwerp. De aanvaller viel woensdag uit met een blokkage aan de rug, maar zit wel in de kern. Vandaag volgt een ultieme test. Ook De Bock, woensdag vervangen, zit in de selectie.

Sakala staat op één kaart van een ­gele schorsing. Jonckheere, Ndenbe, Capon en ­Tomasevic blijven out. Zivkovic greep naast een transfer en zit niet in de selectie. (jve)

LOKEREN. De Ridder en Skulason ontbreken tegen Kortrijk

Pech voor Steve De Ridder. De 31-jarige middenvelder kampt met een schouderletsel en raakt niet fit voor de match van vanavond tegen Kortrijk. Maandag moet blijken hoelang hij out is. Ook Ari Skulason ­(adductoren) moet geblesseerd afhaken. Beter nieuws was er van Knowledge Musona. De Zimbabwaan hervat dit weekend de looptrainingen, nadat er eerder deze week wind­pokken bij hem werd vastgesteld. Al blijft het natuurlijk afwachten hoe zijn lichaam daarop reageert. (who)

STANDARD. Fans nu al opgefokt voor Clasico

Altijd gespannen, de Clasico tussen Standard en Anderlecht. Zondag wordt het niet anders. De fans van Standard pikken het niet dat sterkhouder Christian Lu­yindama een paar maanden voor aanvang van de titelstrijd mocht vertrekken. En dat Anderlecht-doelman Thomas Didillon de Rouches maandag nog schoffeerde, maakt de Luikse aanhang alleen maar opgefokter.

Neem Twitter er eens bij en tik het zoekwoord ‘Luyindama’ in. Je krijgt meteen een stortvloed aan negatieve reacties van Standard-supporters te zien. De Luikse fans zijn niet te spreken over het vertrek van hun robuuste verdediger voor een huursom van ‘slechts’ drie miljoen euro. Zonder de populaire Boss is Standard achterin immers meteen een pak verzwakt. Trainer Michel Preud’homme: “Als er aanbiedingen binnenkomen die je niet kunt weigeren, weet je dat je afscheid moet nemen. Maar we hebben meerdere oplossingen binnen deze spelersgroep.” Preud’homme verwijst niet alleen naar Kosanovic en Laifis, maar ook naar Merveille Bokadi. De Congolees kwam samen met Luyindama in 2017 naar Standard, wordt intern hoog ingeschat en zou zondag zelfs naast Zinho Vanheusden in de basis kunnen staan. Topaankoop Alen Halilovic zit ook al in de kern.

De vraag is of die woorden het ongenoegen van de fans kunnen doen wegebben. De Rouches leven al sinds maandag vol haat toe naar de Clasico nadat RSCA-doelman Thomas Didillon in het Waalse voetbalpraatprogramma La Tribune naar Standard verwees met het woord Barakis, wat zoveel als ‘marginalen’ betekent. Hoewel de doelman zich nadien excuseerde, was het kwaad geschied. “Didillon wilde Standard niet provoceren”, probeerde RSCA-manager Michael Verschueren nog te sussen. “Oké, het was een uitschuiver, maar hij zei sorry. Ik begrijp dat ze in Luik nu dat ene woordje gebruiken om de sfeer op te hitsen, maar laten we het voetbal respecteren en zorgen dat de match niet uit de hand loopt. In het verleden gingen de Standard-fans ook al eens te ver met die tifo van de onthoofde Steven Defour en Anderlecht greep dat toen ook niet aan om de match te laten ontploffen.”

Zien wat het zondag zal geven.(bfa, kvu, jug)

Met Alen Halilovic (22) haalde Standard op de valreep nog een grote vis binnen. “Hij heeft een interessant profiel”, analyseert Preud’homme. “Hij heeft een beetje de stijl van Carcela, Lestienne en Mpoku. Hij is een aanvallende middenvelder die ook op de flank kan opereren. Hij kan goed tussen de lijnen spelen, is technisch sterk en heeft een goede pass. Hij wilde niet komen voor zes maanden, alleen voor anderhalf jaar. We huren hem met aankoopoptie.” Morgen is Halilovic alvast speelgerechtigd. (bfa)

WAASLAND-BEVEREN. Vellios en Dierckx ontbreken in de selectie

Zoals verwacht zijn Forte en ­Caufriez volledig hersteld van hun blessures. Ze zijn er dus vanavond bij tegen Genk.

Opvallend: trainer Adnan Custovic heeft in zijn selectie geen plaats voor Vellios en Dierckx.

Massop is vanavond geschorst na zijn rode kaart in de wedstrijd tegen Cercle Brugge. Foulon heeft een ontsteking aan de knie en moet geblesseerd afhaken. Wellicht komt Jur Schryvers daardoor opnieuw in de ploeg. (who)

ZULTE WAREGEM. Deketelaere derde doelman van dienst

Doordat de vaste derde keeper Eike Bansen afgelopen week een breuk aan de vinger opliep, selecteerde coach Francky Dury voor de thuiswedstrijd tegen Cercle Yoran Deketelaere als derde doelman. Voor het overige is iedereen fit, op Michaël Heylen na die nog steeds revalideert van een blessure aan de rug. (jcs)