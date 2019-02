Vlaming verdeeld over rekeningrijden

De Vlaming is erg verdeeld over de invoering van een kilometerheffing voor personenwagens om de files te verminderen. Een derde van de Vlamingen is voor een vorm van kilometerheffing, een derde is tegen en een derde is neutraal. Dat blijkt uit een recente nulmeting bij 2.000 Vlamingen door Motivity. Dat consortium rond consultant KPMG bestudeert in opdracht van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de concrete uitwerking van het rekeningrijden, schrijft De Tijd.

De regering-Bourgeois besliste in juli dat er in Vlaanderen een slimme kilometerheffing voor personenwagens moet komen, waarvan het tarief afhangt van de locatie en het tijdstip. Maar het is de volgende Vlaamse regering die de echte beslissing moet nemen.

De maatregel is omstreden omdat ze werknemers en Vlamingen in landelijke gebieden mogelijk extra hard treft. Om het huidige draagvlak in Vlaanderen in te schatten, voerde Motivity een nulmeting uit. De komende tijd volgen extra enquêtes.

Eerder raakte bekend dat het consortium enkel de invoering van de kilometerheffing op alle Vlaamse wegen bestudeert. Een gebiedsdekkende heffing is volgens de onderzoekers de enige manier om sluipverkeer door de maatregel tegen te gaan.

De slimme kilometerheffing moet een antwoord bieden op de groeiende files.