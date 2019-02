Topman Brussels openbaar vervoer wil met NMBS op spoor concurreren

Brussel - De topman van de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB, Brieuc de Meeûs, overweegt om ook op het spoor actief te worden. Dat bericht De Tijd.

“Als in 2023 de Europese spoormarkt opengaat, komen er rijpaden in de aanbieding in het Brussels Gewest. Waarom zou de MIVB dan ook geen diensten op het spoor aanbieden? Ons doel is mensen te vervoeren, op welke manier is van geen tel.” MIVB-CEO Brieuc de Meeûs wil laten bestuderen of een treinaanbod met voldoende frequentie mogelijk is en hoeveel de aankoop van nieuwe treinstellen kost.

De MIVB-topman reageert op een scenario dat door de Franstalige groenen is gelanceerd. Ecolo ziet in een apart Brussels treinaanbod een alternatief voor de uitbreiding van de Brusselse metro. Er brak de voorbije weken een slaande ruzie los tussen de Brusselse minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) en Ecolo, met steun van de zusterpartij Groen, over de geplande metrolijn 3 van Noord- naar Zuid-Brussel.

De groenen stoorden zich vooral aan het hoge kostenplaatje van bijna 2 miljard euro dat andere investeringen in mobiliteit dreigt te hypothekeren.