Bekendste Antwerpse zwerver Louis (55) overleden

Antwerpen -

Altijd blij dat hij iets kon doen voor anderen. Het is zo dat ex-zwerver Louis (55) een bekende werd in Antwerpen. Jarenlang was de grond van het Astridplein zijn thuis. Een dak boven zijn hoofd vond hij in 2017 in een appartementje in Deurne, waar hij gisteren dood werd aangetroffen.