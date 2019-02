Bernard blaast zeven keer positief op één avond (terwijl hij al drie weken niets had gedronken)

Brussel - “Dit kan niet. Ik heb niets gedronken. Al meer dan drie weken niet.” De politie hoort wel vaker excuses als iemand positief blaast bij een alcoholtest, maar deze keer moesten zij toegeven dat er iets misgelopen was. Zeven keer zelfs.

Toen Bernard vrijdag moest stoppen voor een alcoholcontrole in de Keizer Karellaan in Brussel, had hij nog een brede glimlach op het gezicht. “Ik ben zeker safe”, verklaarde hij aan de agenten. “Ik heb niets gedronken.”

Dat goede humeur verdween echter snel toen het testapparaat, een soort van pre-test die voor het eerst werd ingezet, rood kleurde. Positief. Te veel gedronken. “Dit kan echt niet”, verklaarde Bernard duidelijk aangedaan. “Ik heb echt niets gedronken. Al meer dan drie weken niet.”

De agenten lieten hem nog vier keer blazen in het testapparaat, telkens met hetzelfde resultaat. Omdat Bernard bleef volhouden dat hij niets had gedronken, “zelfs geen praline met alcohol in had gegeten”, lieten de agenten hem nog eens blazen in het standaardtoestel. En wat bleek? Bernard vertelde wel degelijk de waarheid en was bloednuchter.

De Brusselaar kreeg een Bob-sleutelhanger en mocht zijn tocht voortzetten. Een paar minuten later moest Bernard echter nog eens stoppen, voor een controle in de buurt van het Jubelpark deze keer. “En ongelooflijk maar waar, ook daar blies ik twee keer positief. Ik kon het niet geloven.” Ook hier gaf een test met het standaardtoestel uitsluitsel en moesten de agenten de fout toegeven. Er was duidelijk iets mis met de nieuwe pre-test.