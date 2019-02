Dodelijke aanslag terwijl Iran op verjaardagsfeest nieuwe raket onthult

Een raket wordt getoond op een militaire parade in 2016. Foto: AP

Iran heeft op de 40ste verjaardag van de islamitische revolutie een nieuwe langeafstandsraket onthuld. Dat meldt de staatstelevisie. Bij een aanval op een militaire basis kwam ondertussen een lid van de Revolutionaire Garde om, vijf anderen raakten gewond.

“Een basis in de stad Nik Shahr werd vanochtend onder vuur genomen”, verklaarde Mohammad Hadi Marashi, de plaatselijke vicegouverneur voor veiligheidszaken, aan staatspersagentschap IRNA. “Verschillende leden van de communicatiedienst van de Revolutionaire Garde, die de basis van bedrading voorzag, werden daarbij geraakt.”

“Vijf leden van de Revolutionaire Garde werden geraakt, één werd martelaar”, meldde Marashi nog. Hij verzekerde dat alle feestelijkheden voor de 40ste verjaardag van de islamitische revolutie in Iran, gewoon doorgaan.

Volgens het persagentschap Tasnim zou Jaish al-Adl, een militante soennitische groepering, de aanslag opgeëist hebben. In de provincie Sistan-Baluchestan, waar Nik Shahr gelegen is, zaaien drugsbendes en soennitische moslimmilitanten al langer onrust. Jaish al-Adl eiste dinsdag ook al twee bomaanslagen op aan een politiebureau in Zahedan, waarbij drie agenten gewond raakten.

Raketten

Eerder zaterdag onthulde Iran een nieuwe langeafstandsraket, die doelen op 1.300 kilometer zou kunnen raken. “Deze raket heeft zeer weinig tijd nodig om gebruiksklaar gemaakt te worden en kan op een lage hoogte vliegen”, verklaarde de Iraanse minister van Defensie Amir Hatami.

De nieuwe grond-grondraket, die de naam Hoveizeh kreeg, maakt volgens Hatami deel uit van de Soumar-reeks, die in 2015 onthuld werd.

Volgens westerse experts overdrijft Iran vaak over haar wapenarsenaal. Toch is er bezorgdheid over de langeafstandsraketten van het land.