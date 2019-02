Racing Genk huurt Japans international voor anderhalf seizoen

Genk - Racing Genk heeft de Japanse international Junya Ito aangetrokken. De Limburgers huren de 25-jarige flankaanvaller voor anderhalf seizoen van Kashiwa Reysol, met aankoopoptie. Dat meldt de leider in de Jupiler Pro League zaterdag.

Ito speelde 131 wedstrijden in de Japanse eerste klasse. Daarin scoorde hij 23 keer en gaf hij 25 assists. “Junya is enorm explosief en snel. Hij heeft een groot loopvermogen en zorgt met zijn aanvallend spel steeds voor dreiging”, zo klinkt het bij Racing Genk.

Ito is Japans international (12 caps, 2 goals). Hij behoorde niet tot de Japanse selectie voor het WK in Rusland, maar mocht vrijdag wel invallen in de finale van de Asian Cup tegen Qatar (1-3 nederlaag). Na Takayuki Suzuki (2002-2003) is Ito de tweede Japanner die in het Genk-shirt zal aantreden.