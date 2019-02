België aanvaardt om voormalig Ivoriaans president Laurent Gbagbo op te vangen

België aanvaardt de voormalige Ivoriaanse president Laurent Gbagbo op te vangen. Dat bevestigt een woordvoerder van de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Het Internationaal Strafhof (ICC) heeft Gbagbo vrijdag in Den Haag onder voorwaarden vrijgelaten, nadat hij ruim twee weken geleden was vrijgesproken van misdaden tegen de menselijkheid. Die werden begaan in 2010 en 2011 tijdens gewelddadigheden na de verkiezingen in Ivoorkust.

De Kamer van Beroep heeft unaniem beslist een aantal voorwaarden toe te voegen bij de vrijlating van Laurent Gbagbo. Hij wordt verplicht in een lidstaat van het ICC te verblijven in afwachting van een mogelijke rechtszaak in hoger beroep.