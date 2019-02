E-mails moeten het ‘Wolfpack’ van Deceuninck - Quick-Step temmen

Met het invoeren van gedragstrainingen hoopt het wielerteam van manager Patrick Lefevere de heisa rond Iljo Keisse (36) en zijn seksistische grap definitief af te sluiten. De renners van ‘The Wolfpack’ krijgen per e-mail een cursus “normen en waarden”.

Stel dat u in de quiz De slimste mens vijf trefwoorden moet geven over ‘Iljo Keisse’. De kans is niet onbestaande dat uw brein sinds kort naast “zevenvoudig winnaar in ’t Kuipke”, “keizer” en “ritwinst in de Giro” heel even het antwoord “seksistische grappenmaker” overweegt. Zo snel kan het dus gaan met iemand die al jaren gekend was als een hoffelijke ­familieman. Iemand die zich intussen ook al meermaals oprecht excuseerde voor zijn slechte grap aan een Argentijnse koffiebar. Case closed? Tot dusver ijdele hoop.

Excuses “aan alle vrouwen"

Even recapituleren voor wie het Argentijns stormpje heeft gemist: enkele renners van The Wolfpack van Deceuninck – Quick-Step gingen er op de foto met de barvrouw, waarna Keisse een seksuele pose aannam. De vrouw reageerde boos en diende een klacht in bij de politie. Via de nieuwswebsite Telesol Daily ging het verhaal een eigen leven leiden. En toen teambaas Patrick Lefevere nog eens fors het gaspedaal induwde – “Die vrouw zal geld willen, zeker?” – was het hek helemaal van de dam. De sponsors ontvingen tal van klachten en waren not amused.

“Dit mag niet meer gebeuren, maar ik ga er nu ook weer geen staatszaak van maken”, reageerde Francis Van Eeckhout, CEO van Deceuninck. Ook fietsenleverancier Specialized liet weten dat “Het ­Incident” en de communicatie errond niet stroken met de normen en waarden. En dus kwam het team vrijdag met publieke excuses “aan alle vrouwen, fans en sponsors”.

Cursus boerenverstand

Het team gaat nog een stap verder en kondigt gedragstrainingen aan, over hoe zich te gedragen ten opzichte van vrouwen voor en na een wedstrijd. Van een pr-stunt is geen sprake, benadrukt de woordvoerder. Lefevere wil over de inhoud van de ‘trainingen’ nog niets kwijt. Maar Jef Brouwers, sportpsycholoog van het team, licht wel een tip van de sluier op. “Verwacht geen uitgebreide groepsgesprekken in een ­lokaaltje. Dat is praktisch ­onmogelijk. Maar we gaan wel per e-mail de waarden en normen van The Wolfpack nog eens benadrukken en ­hameren op hun verantwoordelijkheidszin. We zijn één grote familie, met duidelijke regels.”

Brouwers’ Nederlandse evenknie, Rico Schuijers, de sportpsycholoog die al sinds 1992 Nederlandse Olympiërs begeleidt, zegt dat de blauwe brigade van Deceuninck – Quick-Step geen uitgebreide sessies nodig heeft. “Maar in deze MeToo-tijden kan het geen kwaad om hen nog eens een korte cursus gezond boerenverstand te geven.”