Brugge - “Schaf die dubbele nationaliteit af.” Dat zei topadvocaat Jef Vermassen vrijdag na afloop van het assisenproces rond de doodslag op Mikey Peeters (19). Daarbij werd de 25-jarige Suleyman Betelguiriev bij verstek veroordeeld tot 30 jaar cel, zijn medeplichtige Steven Van Geel (26) kreeg 8 jaar.

Vermassen was niet te spreken over de dubbele nationaliteit van een van de daders. “Ze komen allemaal naar hier, het land van honing. Maar als er dan iets misloopt, zijn ze weer naar ginder en kan je er niet aan. Ze zouden dat beter afschaffen. Dan moeten ze maar kiezen: hier blijven, of ginder. Maar nu steken ze hier toeren uit, en keren dan terug zodat wij niets meer kunnen doen. Een grote frustratie.”

De advocaat sprak na afloop van het assisenproces rond de doodslag op Mikey Peeters, de negentienjarige die in de nacht van 29 op 30 mei 2014 in Brugge werd doodgestoken. Suleyman Betelguiriev (25) werd bij verstek veroordeeld tot 30 jaar opsluiting. Steven Van Geel (26), zijn medeplichtige, kreeg 8 jaar opsluiting. Het OM had 18 jaar gevorderd voor de Leuvenaar.

Schermutseling na avondje stappen

De twee hadden het die nacht na een avondje stappen in de buurt van de Brugse Markt aan de stok gekregen met Peeters. Van Geel zou geroepen hebben naar Lore Versyck, de beste vriendin van het slachtoffer. Bovendien zou de Leuvenaar op dat moment met een mes gezwaaid hebben.

Na wat duw- en trekwerk ontstond een worsteling tussen Mikey Peeters en Steven Van Geel. Op dat moment raapte Versyck het mes op, maar dat werd snel overgenomen door Suleyman Betelguiriev. Toen het slachtoffer de bovenhand leek te halen in de schermutseling, haalde de Tsjetsjeense Oostendenaar zes keer uit met het mes. Voor de jonge Bruggeling kwam alle hulp te laat.

Betelguiriev en Van Geel vluchtten samen terug naar Oostende, waar ze de trein namen tot in Leuven. Anderhalve dag later belde de Leuvenaar zelf naar de politie om zich aan te geven. Opvallend genoeg omschreef hij zichzelf toen als een medeplichtige. Met de hulp van zijn vader vluchtte Betelguiriev via Oekraïne tot in Tsjetsjenië. Daardoor werd hij bij verstek berecht.

Steven Van Geel stond terecht als mededader aan doodslag, maar daar ging de jury niet op in. Zeven van de twaalf juryleden zagen hem als medeplichtige aan de fatale steekpartij. Het hof sloot zich na beraad bij de meerderheid van de jury aan.

LEES OOK.Steven Van Geel veroordeeld tot 8 jaar cel voor medeplichtigheid bij doodslag op Mikey Peeters