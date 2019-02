Het eiland Mentawai, in het westen van Indonesië, is zaterdag getroffen door een aardbeving met magnitude 6,1. Er is geen tsunamialarm afgekondigd, zo is uit officiële bron vernomen.

Voorlopig is nog niet bekend hoe groot de schade is en of er slachtoffers zijn gevallen. De aardbeving gebeurde op 10 kilometer diepte op het eiland in de provincie Sumatra, op een honderdtal kilometer ten zuidwesten van de stad Tuapejat. Dat blijkt uit gegevens van het Amerikaanse geofysische instituut USGS.