Advocaat van prins Laurent spreekt: “Hij leeft in een gouden kooi, maar één van klatergoud”

“Prins Laurent is te vroeg geboren. Hij wilde dertig jaar geleden al werken, maar toen mocht hij niet. Hij heeft de spirit van een entrepreneur. Hij wou echt wat van zijn leven maken.” Dat zegt Laurent Arnauts, de advocaat van de prins in een interview met De Morgen. De prins zelf praat niet met de pers, ook niet nadat hij deze week een vlammende brief schreef naar premier Michel. “Te gevaarlijk”, luidt het.

LEES OOK. “Laurent heeft een punt, ik begrijp zijn frustratie”: zelfs N-VA geeft prins Laurent gelijk (+)

Arnauts, die deze week uit naam van de prins nog een vlammende brief naar premier Michel schreef, trekt in het interview fel van leer tegen de regering. “Ze proberen de prins monddood te maken”, zegt hij onder meer.

“Vorig jaar kregen we nog een brief van de premier waarin hij ermee dreigde een nieuwe sanctie op te leggen omdat wij publieke verklaringen aflegden. Bovenop die 15 procent (dotatievermindering die de regering oplegde, nvdr.). Maar de prins heeft het recht zich te verdedigen, en de premier heeft zich daar uiteindelijk naar geschikt. Mijn cliënt en ik moeten met de twee armen gebonden op onze rug vechten. Het is echt een ongelijke strijd.”

Volgens Arnauts is de dotatie “de prijs van Laurents leven”. “Dat lijkt in niets op een Disneyfilm. Er hangt geen sterrenstof in villa Clémentine. Hij leeft in een gouden kooi, maar die is van klatergoud.”

“Eigenlijk is de prins te vroeg geboren. Hij wou dertig jaar geleden al werken, maar toen mocht hij niet. Hij heeft de spirit van een entrepreneur. Hij wou echt wat van zijn leven maken. Het label van enfant terrible kreeg hij net omdat hij inging tegen de consensus dat de koninklijke familie zich zo ver mogelijk van de gewone maatschappij moest houden. Nu is de consensus net omgekeerd: zelfs de kroonprinsen moeten werken.”