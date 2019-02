Standard-voorzitter over drukke transferperiode op Sclessin: “We hebben al drie miljoen euro van Luyindama gekregen”

Het was een woelige transferperiode bij Standard. De Rouches haalden wel het voormalige toptalent Alen Halilovic op Deadline Day, maar op dezelfde dag verloren ze tot ongenoegen van heel wat fans ook sterkhouder Christian Luyindama aan Galatasaray. En bijna waren ze ook Razvan Marin kwijt. Standard-voorzitter Bruno Venanzi gaf in La Dernière Heure tekst en uitleg. “We hebben al drie miljoen euro gekregen voor Luyindama.”

Voor acht miljoen euro vertrok Luyindama naar de Turkse topclub Galatasaray. Ondanks het forse transferbedrag knaagde dat bij veel Standard-fans. De verdediger was bij de Rouches een rots in de branding achterin en met zijn kracht hielp hij de Luikenaars in de slotfase vaak uit een penibele situatie. Standard passeerde ondertussen al wel een eerste keer langs de kassa. “We hebben al 3 miljoen euro voor Luyindama gekregen”, zegt Standard-manager Bruno Venanzi aan La Dernière Heure. “Dat was ook een noodzakelijke voorwaarde van ons. En we hebben ook garanties voor de andere vijf miljoen. Met andere woorden: we zijn de winnaars en we hebben met Laifis, Vanheusden, Kosanovic en ook Bokadi oplossingen genoeg in onze huidige kern om zijn vertrek op te vangen.”

Volgens de Waalse krant zou Standard ook een bod van acht miljoen euro van het Italiaanse Genoa voor Razvan Marin hebben geweigerd. “We hebben ook nog verschillende interessante boden gehad voor Laifis. Vorige zomer nog hebben we een bod van zeven miljoen voor hem geweigerd van een Arabische club.”

Edmilson

Venanzi zegt ook dat hij geprobeerd heeft om Edmilson terug naar Sclessin te halen. “Maar zijn club wilde hem niet verhuren. Junior is een Standard-man. Hij heeft me ook beloofd dat als hij terugkeert naar België, dat het dan voor Standard zal zijn. Ik geloof zijn woord. Hij heeft de club echt in zijn hart en als hij zou terugkeren, zal dat niet bij Anderlecht zijn.

(Nog) geen Edmilson, maar wie wel naar Sclessin kwam, was Alen Halilovic. Venanzi: “Hij kan ons spel doen versnellen. Hij komt de bal graag laag vragen en hij is goed om op de omschakeling te spelen, iets wat Michel (Preud’homme, ndvr.) tegenwoordig verlangt. Alen kan openingen creëren. Hij is hier dankzij de contacten van Olivier Renard. Meerdere clubs toonden interesse, waaronder Besiktas, Espanyol en andere ploegen uit La Liga. Hij is een goede belofte, die een beetje te vroeg naar Barcelona is gegaan. Daar heeft de druk zijn ontwikkeling afgeremd. Hier komt hij terecht in een omgeving die niet meteen veel van hem zal verlangen.”