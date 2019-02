Dode en twee gewonden bij schietpartij op klaarlichte dag in Antwerpen

Antwerpen - In de Brederodestraat op het Antwerpse Zuid heeft zaterdagnamiddag een schietpartij plaatsgevonden bij een Turks café. Dat zegt de lokale politie. Er vielen drie gewonden. Eén van hen overleed later aan de verwondingen. De politie kon ter plaatse twee verdachten oppakken en een wapen in beslag nemen. De verdachten zouden vader en zoon zijn.

De schietpartij vond plaats op straat, maar over de precieze aanleiding of omstandigheden is nog weinig bekend. Het zou gaan om een berekende executie die kadert in een ruzie tussen twee families. De schutter zou het vuur op twee mannen, neven, hebben geopend nadat hij van de tram afstapte. Het derde slachtoffer zou een voorbijganger zijn. Een getuige zegt tegen VTM Nieuws dat er vrijdagavond al een schermutseling was.

Twee slachtoffers werden met ernstige verwondingen na het ziekenhuis gebracht. Eén van hen overleed later.

De politie is massaal aanwezig en heeft de Brederodestraat afgesloten. Ook bussen en trams moeten dus tijdelijk omrijden. Het verdere onderzoek zal allicht worden gevoerd door de lokale recherche.

Spanningen

In oktober 2017 liepen de spanningen in hetzelfde café al eens hoog op. De problemen ontstonden toen een bus van de pro-Koerdische partij PKK passeerde in de Brederodestraat, waar veel mensen van Turkse komaf wonen.

Er ontstond een grote vechtpartij waarbij een aantal mensen met stokken en staven, stoelen en tafelpoten elkaar te lijf ging. Acht personen raakten gewond.

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM