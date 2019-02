Vijftigtal gele hesjes houdt filterblokkade aan Ikea Anderlecht

Anderlecht - Een vijftigtal gele hesjes heeft zaterdag tussen de middag en 15.00 uur een filterblokkade gehouden aan de ingang van Ikea Anderlecht. Ze hadden een groot spandoek bij zich met daarop “Taxeer de multinationals, niet de werknemers”. “We hebben er genoeg van, offers te brengen om de winsten te vergroten”, klonk het. Aan de klanten van de meubelketen werd een eisenbundel gegeven en gevraagd om elders te gaan winkelen.

“Ikea maakt deel uit van de multinationals die het minste belastingen betalen, terwijl ze grote winsten boeken”, aldus Patricia Van Walle, woordvoerster voor deze actie. “Wij, het volk, gaan gebukt onder de taksen en belastingen. We vinden dat niet normaal.”

In hun eisenbundel geven de gele hesjes mee dat Ikea pas in 2015 zijn eerste belastingen betaalde. Ze vragen dat het bedrijf belast zou worden zoals iedereen, zonder voorkeursbehandeling.

De tweede reden voor hun actie betreft ontbossing. “Ikea is verantwoordelijk voor de vernietiging van 1 procent van het beboste oppervlak in de wereld elk jaar en het bedrijf duikt regelmatig op in zaken van illegale ontbossing”, klinkt het.