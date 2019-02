Trump en Poetin blazen historisch wapenakkoord op: “Veel gevaarlijker dan de Koude Oorlog”

Na de Verenigde Staten heeft nu ook Rusland het INF-verdrag, een wapenakkoord uit de Koude Oorlog, opgezegd. President Poetin kondigde meteen aan dat zijn land nieuwe raketten ontwikkelt. Maar dit is niet zomaar een herhaling van de wapenwedloop van 30 jaar geleden, zegt professor internationale politiek David Criekemans (UAntwerpen). “Het is een veel gevaarlijkere versie die complexer te beheren is.”

Het INF-verdrag (Intermediate-Range Nuclear Forces) tussen Rusland en de Verenigde Staten stamt uit de Koude Oorlog. Beide landen ontwikkelden nieuwe raketten wat zorgde voor een (potentieel) gevaarlijke mondiale situatie. “Er was weinig ruimte om te waarschuwen als die raketten waren afgevuurd. Ongeveer 15 minuten”, aldus Criekemans.

In 1987 sloten presidenten Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov daarom het verdrag, waarin staat dat alle Russische en Amerikaans kernraketten en kruisraketten met een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer die op de grond worden gelanceerd moeten worden vernietigd. Ook verbiedt het de productie en tests van dergelijk wapentuig. “Dat vormde het sluitstuk van de Koude Oorlog”, aldus de professor internationale politiek nog.

Gevaarlijkere versie

De Amerikaanse president Donald Trump en buitenlandminister Mike Pompeo kondigden vrijdag in Washington aan dat de VS zich vanaf zaterdag niet meer aan de verplichtingen uit het verdrag zullen houden. Rusland zou met de raketten van het type 9M729, de zogeheten Iskanderraketten, het verdrag schenden. De Russische regering ontkent dan weer in overtreding te zijn, en liet zaterdag weten zich eveneens terug te trekken uit het verdrag.

Het begin van een Koude Oorlog 2.0? Niet helemaal, aldus Criekemans. “We zitten in een veel gevaarlijkere versie. Dat komt doordat er meerdere actoren zijn.” Want niet alleen Rusland en de VS zijn betrokken partijen. “Zo heeft China onlangs aangekondigd ook een eigen versie van de raket te ontwikkelen.”

Dat is volgens Criekemans een zeer belangrijk gegeven. “De Chinezen willen hun macht in de Zuid-Chinese Zee vergroten met die raketten. Qua technologie zitten ze nog in 1980 maar ze kunnen heel snel vooruit gaan.” De Amerikanen, die een legerbasis hebben in het gebied, zouden mede daarom een einde willen maken aan het verdrag zodat ze zelf weer kunnen gaan ontwikkelen en produceren.

Raketcrisis

Maar ook Europa is betrokken, benadrukt de professor. “Als je dit scenario uitdenkt kan Trump zeggen: ‘Europa, jullie moeten die raketten kopen of installeren voor jullie verdediging.’” Dat zal internationale spanningen met zijn meebrengen. “We kunnen spreken van een raketcrisis in Europa. Het is in het Europees belang om de installatie van die technologie te verhinderen.”

In een reactie op de opzegging van het akkoord, liet de NAVO al weten niet de bedoeling te hebben om nieuwe kernraketten in Europa te plaatsen. Dat zei de secretaris-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), Jens Stoltenberg, vrijdagavond. “We moeten ons niet spiegelen aan Rusland en we hebben niet de bedoeling nieuwe kernwapens op de grond in Europa te plaatsen. Maar we hebben vele andere opties, die we bekijken.”

Complex

Doordat er zoveel grote spelers zijn, is de situatie “complexer en moeilijker te beheren” dan de Koude Oorlog, zegt Criekemans nog. “Wat er zou moeten komen is een multilateraal verdrag tussen Rusland, de VS, Europa en China. Maar de kans dat dat gebeurt, is klein.”