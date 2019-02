500 betogers trotseren gure weer voor humaner asielbeleid

Gent - Enkele honderden betogers uit het hele land trokken deze namiddag door de straten van Gent om te protesteren tegen het asielbeleid van onze regering. “En om te tonen dat ook in Vlaanderen duizenden burgers zich inzetten voor vluchtelingen.”

De organisatie Asielcoalitie had “duizend tot tweeduizend” betogers verwacht uit alle hoeken van het land maar uiteindelijk bleef de teller van de politie hangen op een vijfhonderdtal. Daar zal het gure weer vast een rol in hebben gespeeld, al merkte je bij enkele deelnemers na de klimaatmarsen ook wel een zekere betoogmoeheid.

“We wilden deze nationale betoging per se in Gent organiseren om te tonen dat ook in Vlaanderen niet iedereen akkoord gaat met het hardvochtige asielbeleid van de regering”, zegt organisator Thomas Weyts. “Er bestaat immers het gevoel dat iedereen het in het Vlaamse landsgedeelte eens zou zijn met de rechtse koers die Theo Francken heeft gevaren. Niets is echter minder waar. Ook in Vlaanderen worden dagelijks honderden vluchtelingen opgevangen door particulieren en ijveren organisaties voor een menselijker beleid. En sinds Maggie De Block het asielbeleid weer in handen heeft, is dan wel de dagelijkse racistische tweet verdwenen maar is aan het beleid fundamenteel niets gewijzigd.”

De betogers vormden een allegaartje van organisaties uit linkse hoek Foto: gn

“Recht op respect”

De betogers kwamen uit het hele land, met opvallende delegaties uit Brussel en Bergen. Naast vluchtelingen zelf (“Afghanistan is not safe. Afghans need protection”) en sans-papiers, wapperden ook vlaggen en baniers van vakbonden (zoals ACV) en politieke partijen: SAP, PVDA en zelfs enkele verdwaalde communisten. Daarnaast stapten ook sympathiserende organisaties als Hart Boven Hart en het Burgerplatform voor de Opvang van Vluchtelingen mee op. Op de Facebookpagina hadden 148 organisaties de mars onderschreven.

Het gezin De Voet uit Kluisbergen was een van de schaarse particulieren die naar de betoging waren afgezakt. Een van hun twee kinderen draagt een kartonnen bordje met daarop geschreven: “Wie weet word ik ook een (klimaat)vluchteling” en. Op papa’s bordje staat: “Recht op Respect.”

“Wij willen onze kinderen van jongsaf aan opvoeden tot verantwoordelijke burgers”, zegt mama.

“Ik werk zelf met vluchtelingen en ik heb in tien jaar tijd gezien hoe de grenzen van het fatsoen in de behandeling en uitspraken over vluchtelingen almaar zijn opgeschoven. Ook bij de burger in de staart. Mensen beseffen vaak niet dat die vluchtelingen niet voor hun plezier naar hier komen. Maar als je een opmerking durft geven over het beleid, wordt al vaak een karikatuur van je gemaakt. Ik ben ook niet voor volledige open grenzen maar een beetje meer respect en medeleven voor die mensen hun problemen is op zijn plaats.”

Foto: gn

Tussen 14 en 16 uur trokken de betogers langs de Sint-Pietersnieuwstraat en het Woodrow Wilsonplein naar de Kasteellaan en zo naar de Stadshal, slogans scanderend als “Solidariteit is geen misdrijf”, “en “Say it loud and clear, Refugees are welcome here.”

De betoging verliep weliswaar luidruchtig maar vreedzaam en zonder enig incident. Van tegenbetogers was geen sprake.

Nadien was er nog een slotevenement onder de stadshal met muziek en gelukkig ook warme soep.