Auto van tieners belandt in rivier door hevige regenval in Toscane

De brandweer van de Italiaanse regio Toscane moest zaterdag in de vroege uurtjes uitrukken om drie tieners te redden die in een rivier waren beland. De toeristische streek wordt geteisterd door hevige regenbuien waardoor rivieren uit hun oevers treden en het erg gevaarlijk wordt om het water over te steken. De auto van de jongelui was weggespoeld door het water tijdens zo’n poging. De brandweer gebruikte planken en touwen om de tieners weer op het droge te krijgen.