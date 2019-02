Michy Batshuayi is meteen van goudwaarde voor Crystal Palace, Leander Dendocker scoort zijn eerste Premier League-doelpunt

Crystal Palace heeft een belangrijke zege geboekt in de strijd tegen degradatie. The eagles klopten Fulham, de voorlaatste in de stand, in eigen huis met 2-0. Bij de thuisploeg stond Christian Benteke in de basis en viel nieuwkomer Michy Batshuayi in de slotfase in. Met succes, want het was een actie van de Rode Duivel die de beslissende 2-0 inluidde.