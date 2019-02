Automobilist verliest controle over het stuur: wagen gaat over de kop en eindigt op fietspad

De Haan - Op de Brugsesteenweg in Wenduine (De Haan) gebeurde zaterdagmorgen een spectaculair ongeval. Een 53-jarige man uit Zuienkerke verloor er ter hoogte van de begraafplaats de controle over het stuur van zijn Opel Corsa. De wagen ging over de kop en belandde op het dak in de zijberm en op het fietspad.

De bestuurder zat gekneld in de verhakkelde wagen, maar bleef wel bij bewustzijn. De hulpdiensten snelden ter plaatse. De brandweer bevrijdde de man uit zijn netelige positie. Ook de MUG-heli was naar het ongeval afgezakt. Het slachtoffer werd dan ook met de heli naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgebracht. Waarom de man de controle over het stuur verloor, is niet duidelijk.