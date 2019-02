Na de gasramp in Gellingen volgden vier maanden coma en jaren revalidatie, nu komt Stéphane terug langs de grote poort

Vier maanden lag hij in coma. “Pas daarna begon de hel die jaren heeft geduurd”, zegt Stéphane Delfosse. Vijftien jaar geleden raakte de gewezen politieman zwaar verbrand bij de gasramp in Gellingen. Hij zou nooit meer kunnen werken. Maar nu heeft hij de eed afgelegd als gedeputeerde in het Waalse parlement en wil hij er weer vol voor gaan.

Delfosse is altijd een vechtertje geweest. Opgeven staat niet in zijn woordenboek. Nochtans zouden de meesten voor minder de moed laten zakken. Dat heeft ook hij bij momenten gedaan, maar telkens krabbelde hij terug recht.

De gewezen politieman van Aat, net over de taalgrens, was als eerste ter plaatse op het industrieterrein van Gellingen toen daar in de ochtend van 30 juli 2004 een zware gasgeur werd waargenomen.

“Zo snel mogelijk ontruimen”, luidde de opdracht. Maar nog voor iedereen in veiligheid kon worden gebracht, deed zich een vreselijke ontploffing voor. Gevolgd door een enorme steekvlam die kilometers ver te zien was.

Gebouwen op het terrein vielen als kaartenhuisjes in elkaar. Tot een kilometer in de omtrek smolten rolluiken en bumpers van auto’s. In totaal stierven 24 mensen en raakten tientallen anderen verbrand.

Vier maanden in coma

Van alle gewonden was politieman Stéphane Delfosse er het zwaarst aan toe. Hij stond het dichtst bij de vlammenzee en raakte verbrand over zijn hele lichaam. Maar na vier maanden in coma en jaren raakte Delfosse er toch terug bovenop. Soms huilend van de pijn. Maar hij deed het. Beetje bij beetje. “Met de steun van mijn vrouw en mijn familie”, vertelt hij ons.

Nu, bijna vijftien jaar later, is hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn leven begonnen. Een klein mirakel. Want hij zou zeker nooit meer kunnen werken. Maar nu heeft Delfosse de eed afgelegd als gedeputeerde voor de MR in het Waalse parlement. Als plaatsvervanger.

“Het is maar voor een half jaar. Tot aan de verkiezingen. Dan zien we wel. Ik heb geleerd om niet te ver meer vooruit te kijken en ben tevreden met waar ik nu sta na alles wat er is gebeurd. Normaal had ik hier zelfs niet meer gezeten. De kans was veel groter dat ik het niet dan wel zou halen”, zegt hij.

Verkeersveiligheid

Delfosse was altijd geïnteresseerd in politiek. Maar als politieman moest hij neutraal blijven. Dat hij niet meer zou terugkeren naar zijn vroegere job, stond al lang vast. In 2012 kwam hij daarom op bij de gemeenteraadsverkiezingen en werd hij verkozen tot gemeenteraadslid in Aat. Maar na een tijdje moest hij zijn mandaat toch opgeven om gezondheidsredenen.

“Een zware domper”, vertelt hij. “Ik voel me nu stukken beter en ben minder snel vermoeid dan toen. Normaal sta ik bij de komende verkiezingen op de MR-lijst. Als alles goed blijft gaan. Daarom is dit een goede test.”

Hoofddeksels zijn normaal verboden in het parlement. Maar voor hem wordt een uitzondering gemaakt. “Ik draag nog altijd een pet om mijn hoofd te beschermen”, zegt Delfosse. Ook zijn gezicht en de rest van zijn lichaam zijn nog één groot litteken. Een aantal vingers zijn gedeeltelijk geamputeerd. Hij ziet ook slecht, maar daarvoor kreeg hij een speciale computer, met een extra groot scherm. “Ach, ik leef tenminste nog”, zegt hij.

“Als gewezen politieman heb ik vreselijke dingen gezien bij verkeersongevallen. Ik wil me dan ook als gedeputeerde vooral inzetten voor verkeersveiligheid”, zegt hij. Zelf kan hij niet meer autorijden sinds de ramp in Gellingen. “Maar ik heb vroeger genoeg gezien om te weten waar de gevaren liggen en hoe we het verkeer veiliger kunnen maken.”