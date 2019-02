Tickets tweede voorverkoopdag Tomorrowland in drie kwartier allemaal de deur uit

Antwerpen - In minder dan drie kwartier tijd zijn zaterdag de resterende 70.000 tickets voor Tomorrowland aan de man gebracht op de tweede (internationale) voorverkoopdag. Dat meldt de festivalorganisatie. Het dubbelweekend van de vijftiende editie zal dus opnieuw volledig uitverkocht zijn.

Vorige week zaterdag ging het leeuwendeel van de tickets al de deur uit tijdens de eerste Belgische (200.000 tickets) en internationale (100.000) voorverkoopdag. Ook inwoners van de omliggende gemeenten hadden eerder al de kans gekregen om een ticket te bemachtigen. Alles bij elkaar zullen er zowat 400.000 festivalgangers in De Schorre langskomen van 19 tot 21 en van 26 tot 28 juli.

De organisatie maakte deze week alvast de eerste namen op de affiche bekend. Onder meer Chainsmokers, Armin Van Buuren, Carl Cox en Paul Van Dyk zijn van de partij, net als rapper A$AP Rocky. Eric Prydz, Shaquille O’Neal, Nina Kraviz en Oscar & The Wolf en nog heel wat anderen krijgen de eer om een eigen podium te ‘hosten’. Het thema van deze editie is “The Book of Wisdom: The Return”.