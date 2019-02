Oostende vormt geen bedreiging voor Antwerp, de (voorlopige) nummer twee in de stand

Oostende - Drie punten en wegwezen: Antwerp hield aanvankelijk een wandeling aan zee, maar kwam in de slotfase toch nog goed weg bij KV Oostende. Stamnummer 1 won ondanks een handvol kansen met 0-2 aan zee en wordt voorlopig tweede met één puntje voorsprong. Zondag is Club Brugge aan zet tegen Gent.

Antwerp wreef zich afgelopen woensdag stevig in de handen. In de optiek dat Club morgen nog tegen Gent speelt en Oostende een dubbele klop kreeg - pijnlijke bekeruitschakeling en 120 minuten in de benen - leek het zaterdagavond het ideale moment voor een stevige wandeling aan zee. Oostende was zoals verwacht nog aangeslagen en Rodrigues kopte al na drie minuten een scherpe voorzet van Buta mooi binnen. Antwerp was nochtans niet op zijn sterks naar zee afgezakt. Het moest Mbokani en Lamzel Ke missen. Bij Oostende had Tom De Sutter rugproblemen. Hij testte nog voor de wedstrijd maar werd niet fit bevonden. Dat bleek een groot manco voor KVO, want met Guri voorin maakte het helemaal niets klaar. De Albanees zou een voorbeeldige jongen zijn, maar voetballen zagen we hem dit seizoen nog niet doen. Het was tijdens de eerste helft dus al Antwerp wat de klok sloeg. Ogenblikken na het doelpunt stond het bijna 0-2 toen Buta een botsende bal net naast de kooi van Dutoit plaatste. Die laatste hield Bolingi halverwege de eerste helft van een doelpunt met een prima parade op een kopbal. Ook Rodrigues, Refaelov en Van Damme probeerden de score nog tevergeefs uit te diepen na een potje eenrichtingsvoetbal. Het was eigenlijk een half wonder dat het tegen de rust nog 0-1 stond, en met een béétje meeval had Oostende zelf plots kunnen gelijk staan. Vanlerberghe kon tot zijn eigen verbazing plots helemaal vrij koppen op Bolat, maar zijn poging was veel te zwak. De middenvelder greep zich naar de haren. Zijn coach ook, want hij besefte tijdens de rust dat dit nog een érg lang seizoen wordt voor KVO.

Gelukkig voor hem verliep de partij na de rust iets evenwichtiger. Oostende probeerde na de rust iets meer initiatief te tonen, maar Antwerp kreeg ook meteen opnieuw een grote kans die Bolingi de nek omwrong. Met nog 20 minuten op de klok ging Oostende via een goed ingevallen Sakala de druk opdrijven om alsnog een puntje te halen. Eerst moest Bolat uitpakken met een parade op een vrije trap van De Bock en op de corner die daarop volgde kopte Milovic op de lat. Maar ook Antwerp kreeg nog kansen om het volledig af te maken. Aan de overkant moest Dutoit op de lijn redding brengen op een kopbal van Van Damme en Faes kon nog een voet tussen een schot van Rodrigues steken. Eén keer kwam KVO nog dicht bij de gelijkmaker toen Coopman vanop 40 meter een schicht op de lat lanceerde. Het zou het doelpunt van het seizoen zijn geweest. Uiteindelijk kon Antwerp toch nog verdiend 0-2 scoren na een doelpunt van Hairemans in de blessuretijd. Daardoor komt het momenteel een punt voor Club Brugge en wordt het tweede. Zondag zijn Leko en co aan zet.

