Chaos op de Brennerpas: wintersportroute volledig dicht, reizigers uren in de file. “Moeten we rantsoeneren?”

De Brennerpas, een zeer belangrijke route voor wintersporters op de grens tussen Oostenrijk en Italië, zit sinds zaterdagochtend potdicht. Aan Italiaanse kant is de snelweg gesloten. Lawines en hevige sneeuwval zorgden voor chaotische taferelen. Honderden reizigers staan al uren in kilometerslange files. “Moeten we rantsoeneren of mogen we de laatste koekjes eten?”

Urenlang aanschuiven om enkele meters vooruit te raken. De Brennerpas, in de Tiroler Alpen, zit volledig dicht. Door invallende dooi kwamen zaterdagochtend op verschillende plaatsen lawines naar benden. Zowel de snelweg A13 / A22 Innsbruck-Verona, als een parallelweg raakten daardoor ontoegankelijk voor het verkeer. Daarnaast kwamen tal van vrachtwagens vast te zitten door de hevige sneeuwval.

Kilometerslange files, die zaterdagavond nog altijd voortduren, waren het gevolg. De Italiaanse kant is gesloten. Het verkeer in die richting wordt aangeraden om te rijden via Zwitserland door de Gotthardtunnel. Op de knooppunten Brenner Nord, Nösslach en Matrei worden auto’s omgeleid door de politie en teruggestuurd naar het noorden. De wagens moeten keren op verschillende op- en afritten.

Op sociale media maken tal van wintersporters melding van de verkeersellende.

Moeten we rantsoeneren of mogen we de laatste koekjes opeten? — Kristel DV (@KristelkeDV) 2 februari 2019

We staan al meer dan acht uur vrijwel muurvast op de Brennerpas vanwege lawinegevaar. Ongelooflijk hoe duizenden vakantiegangers op deze Europese tolweg aan hun lot worden overgelaten. Ook nog straks flinke sneeuwval verwacht #brennerautobahn — Gerben van der Marel (@GvanderMarel) 2 februari 2019

Ik sta op dit moment ingesneeuwd vast op de Brennerpas.



Hoe was jullie zaterdagochtend? — Elke Calewaert?? (@ElkeCalewaert) 2 februari 2019