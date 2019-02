Politieke partij komt met opmerkelijk voorstel tijdens Brexit-crisis: referendum over hereniging Ierland

Temidden van de discussies over de Brexit ziet de republikeinse partij Sinn Fein goede mogelijkheden voor een volksraadpleging over een hereniging van Ierland dat tot de Europese Unie (EU) behoort en Noord-Ierland dat deel uitmaakt van Groot-Brittannië.

Sinn Fein-leidster May Lou McDonald zei zaterdag op een bijeenkomst in Dublin dat er nu voor het eerst sinds generaties een historische kans tot hereniging is, ongeacht de Brexit. “Dit is het moment”, zei ze.

Ze herinnerde eraan dat de Noord-Ierse bevolking niet voor een uittrede van Groot-Brittannië uit de EU heeft gestemd en ook niet voor een “harde grens” met Ierland.

De regering in Londen heeft met die stemming in Ulster geen rekening gehouden, aldus Mary Lou McDonald. Londen houdt geen rekening met de mensen ter plaatse. Als partij is Sinn Fein aan beide zijden van de grens actief.

Backstop

Groot-Brittannië wil op 29 maart de EU de rug toekeren. Een onderhandelde deal over dat afscheid heeft in Londen nog geen meerderheid gevonden.

De vrees groeit dat Londen de EU zonder deal zou verlaten, wat zware gevolgen zou hebben voor Ierland.

De Britse premier Theresa May wil een “backstop” protocol heronderhandelen dat een open Ierse grens beschermt. Zij heeft steun van de Noord-Ierse unionitische partij DUP. De tien verkozenen van die partij zijn de oplossing voor de minderheid die de Conservatieven in het parlement hebben.

De DUP en andere critici vrezen dat de backstop Noord-Ierland onder lichtjes verschillende regelingen plaatst dan de rest van het Verenigd Koninkrijk.

Europese functionarissen en de Ierse regering zijn, net als Sinn Fein, tegen elke wijziging aan de backstop gekant.