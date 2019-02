Krijgt Yannick Carrasco nog een bekende ploegmaat? “Dalian Yifang biedt 9 miljoen euro per jaar voor Napoli-ster”

Hij wilde graag weg, maar Yannick Carrasco voetbalt nog minstens een half seizoen in China. Er was nadrukkelijk interesse van Arsenal en de twee Milanese clubs, maar die vonden geen akkoord met de club en de speler. Mogelijk krijgt Carrasco er nu wel een bekende ploegmaat bij. Dalian Yifang hoopt nog een grote naam binnen te hengelen tijdens deze transferperiode. Volgens Sky Sports en Gianluca Di Marzio moet dat Napoli-aanvoerder Marek Hamsik worden, die op weg is naar het Verre Oosten.

Hamsik speelde zaterdagavond nog mee met Napoli, dat 3-0 won tegen Sampdoria. De aanvoerder werd door coach Carlo Ancelotti na 74 minuten spelen naar de kant gehaald. Om afscheid van het Napoli-publiek te nemen? Het zou zomaar kunnen. Er ligt namelijk een royaal contract klaar in China, waar de transfermarkt nog enkele weken open is. Dalian Yifang zou 9 miljoen euro per jaar veil hebben voor de 33-jarige Slowaak, wiens contract bij Napoli in de zomer van 2020 afloopt. De Zuid-Italiaanse club zou nog 15 miljoen euro kunnen vangen voor de middenvelder.

Hamsik is een icoon bij de club van Dries Mertens. Napoli betaalde in de zomer van 2007 5,5 miljoen euro aan Brescia. Meer dan elf jaar later heeft Hamsik 519 duels gespeeld voor i Partenopei. Daarin was hij goed voor maar liefst 121 doelpunten en 111 assists. Hij onttroonde dan ook ene Diego Maradona als clubtopschutter aller tijden. Dan ben je een grote in Napoli.

Dit seizoen is hij echter geen onbetwist titularis meer. Onder Ancelotto belandt hij regelmatig op de bank, al is hij wel steevast aanvoerder als hij start. Zaterdag speelde hij vermoedelijk zijn allerlaatste duel in het blauw shirt. Het lichtblauw van Dalian Yifang ligt al klaar. Carlo Ancelotto bevestigde na de match tegen Sampdoria dat Hamsik onderhandelt over een transfer. “De club heeft een enorm respect voor hem, hij heeft geschiedenis geschreven voor Napoli. Als hij een nieuwe uitdaging wil, willen we hem gelukkig maken. Er zijn gesprekken gaande. We gaan niets verbergen.”