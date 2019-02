Cantus met de ‘Samsonrock’ en elk jaar naar de ‘Kerstshow’: welkom bij studentenclub Samsonia

Als we nu eens een studentenclub oprichten waar alles in het teken staat van ‘Samson & Gert’? Dat dachten Laurenz Mignolet (22) en Tobias Tits (22) in 2016, toen ze de Antwerpse studentenvereniging Samsonia startten. Eerst nog als grap. Maar sinds een maand gaan ze er helemaal voor, compleet met cantussen met Samsonrock .

“Samsonia, we zijn weer hier. De club van de echte Samson-fans. Geef ons maar wat lekker bier. Ja, lap zeg, op drinken staat geen grens. In de disco Samsonrock. We zetten alles op zijn kop. Dat is Samsonia ...