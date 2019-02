Wat Eden kan, kan Thorgan ook: Hazard deelt twee assists uit in zege van Mönchengladbach op het veld van Schalke 04

Brussel - Borussia Mönchengladbach heeft zaterdag op de twintigste speeldag in de Bundesliga een 0-2 zege geboekt bij Schalke 04. Thorgan Hazard, hersteld van zijn kuitblessure, speelde het hele duel bij de bezoekers en leverde de assists voor beide doelpunten.

Invallers Kramer (85.) en Neuhaus (90.+1) bezorgden de bezoekers de volle buit met goals in de slotfase. De assist kwam telkens van Hazard. Schalke speelde het laatste halfuur met een man minder na rood voor doelman Nubel. De Schalke-goalie had een doorgebroken Hazard net buiten het strafschopgebied spectaculair neergehaald.

GOAL | Neuhaus scoort! Tweede assist voor Thorgan Hazard!



#S04BMG pic.twitter.com/R4PUOE5fBN — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 februari 2019

Gladbach klimt door de zege in de tussenstand over Bayern München naar de tweede plaats, op zeven punten van leider Dortmund. Het tegenvallende Schalke is twaalfde.