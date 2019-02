Super Sunday in de Jupiler Pro League: ontdek hier de volledige selecties en de verwachte opstellingen

Het wordt een zondag om van te genieten in de Jupiler Pro League. Om 14u30 is er de Slag om Vlaanderen tussen Club Brugge en KAA Gent, terwijl om 18u de Belgische Clasico tussen Standard en Anderlecht op de agenda staat. Als toetje kan je ’s avonds ook nog genieten van STVV-Eupen, maar dat duel staat toch in de schaduw van de twee eerdere matchen. U ontdekt hier de selecties van de toppers en wie er aan de aftrap verwacht wordt. Tip: Gent en Anderlecht rekenen op hun nieuwkomers, Standard (nog) niet.