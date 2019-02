Belg (25) opgepakt na dodelijke steekpartij in Zwitserland

Een 25-jarige Belg zit al tien dagen vast in een Zwitserse cel. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijke steekpartij in het dorp Clarens (in de gemeente Montreux). Dat meldt Het Laatste Nieuws. “Het onderzoek is nog volop bezig.”

De feiten speelden zich af op 23 januari. De politie van Clarens kreeg een melding van een vechtpartij in een gebouw. Agenten troffen in de hal van het pand een zwaargewonde Nigeriaan (27). De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar over daar aan zijn verwondingen.

Drie personen die zich in de buurt van het slachtoffer bevonden, werden opgepakt. Het gaat om een Zwitser (24) en een Nigeriaan (20) en de 25-jarige Belg. De Zwitserse politie is nog volop bezig met het onderzoek en wil niet veel kwijt over de zaak, maar bevestigt aan Het Laatste Nieuws dat onze landgenoot nog in voorhechtenis zit.

Het is niet duidelijk of de Belg in Zwitserland woont of op vakantie was. Montreux is populair onder toeristen vanwege de ligging aan het meer van Genève.