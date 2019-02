ANALYSE. Genk kreeg een waarschuwing: Alejandro Pozuelo kan het niet alleen

Genk heeft in Beveren een waarschuwing gehad. Opnieuw. Slechts een week na de 1-2-thuisnederlaag tegen Moeskroen. Een waarschuwing dat Alejandro Pozuelo toch zo verdomd belangrijk is voor deze ploeg. En dat het niet lukt als alleen hij op niveau speelt. Nu werd er nog gewonnen. In PO1 is dat misschien anders.