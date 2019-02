Ex-ploegmaat spaart zijn lof niet: “Eden Hazard is de beste speler die Chelsea ooit had”

Eden Hazard eiste tegen Huddersfield nog maar eens een glansrol op bij Chelsea, met twee doelpunten. Het nummer 10 van The Blues is al enkele jaren dé ster op Stamford Bridge en dat weet ook voormalig ploegmaat Joe Cole. Die heeft niets dan lovend woorden over voor de kleine Belg. “Hazard is de beste speler met wie ik samenwerkte”, aldus de voormalige flankaanvaller van onder meer Lille, Chelsea en Liverpool.

LEES OOK. Chelsea herleeft: Eden Hazard bereikt nieuwe mijlpaal, toptransfer Gonzalo Higuain opent zijn rekening

Foto: AFP

Zeven jaar lang was Joe Cole een vaste waarde bij Chelsea, maar in 2010 trok hij de deur op Stamford Bridge achter zich dicht. Hij trok naar Liverpool, dat hem een jaar later uitleende aan Lille OSC. Daar liep op dat moment ene Eden Hazard rond. “Hij werd toen gegeerd door alle topclubs in Europa. Harry Redknapp praatte met mij omdat Tottenham hem wilde hebben. Iedereen wilde hem. Manchester City, Manchester United… Maar ik voelde dat Chelsea de juste keuze was voor hem”, aldus Cole aan Daily Mirror. “Ik vertelde hem dat hij zich daar verder kon ontwikkelen en trofeeën kon winnen. Ik wist dat de fans gek op hem zouden zijn.”

In zijn periode bij Chelsea speelde Cole samen met sterren als John Terry, Ashley Cole, Petr Cech, Frank Lampard en Didier Drogba. Maar de beste speler met wie hij ooit samen speelde. “Eden Hazard”, klinkt het overtuigd. “Toen hij bij Chelsea tekende, zei ik dat hij kon uitgroeien tot de beste speler ooit bij de club en dat vind ik nog steeds. Als je ziet wat hij op die korte tijd allemaal gerealiseerd heeft, hij is een ongelooflijke speler. In mijn ogen is hij de beste speler in de competitie, het is belangrijk voor Chelsea om hem te houden”, aldus Cole.

De verwachting is echter dat Hazard deze zomer naar Real Madrid verkast. Trainer Maurizio Sarri deed die geruchten onlangs zelf oplaaien. “Eden kan vertrekken wanneer hij wil.”