Winkels binnenkort langer open en gedaan met de verplichte sluitingsdag?

N-VA wil de wet op openingsuren aanpassen en zo winkels de mogelijkheid geven om later open te zijn, zo meldt De Zondag. De partij wil ook de verplichte sluitingsdag afschaffen. Bij zelfstandigenorganisaties NSZ en Unizo zijn ze absoluut tegen. “Dit zal de handelaars nog meer onder druk zetten.”

Momenteel mogen winkels (die buiten een toeristisch centrum liggen) open zijn van 5 tot 20 uur, op vrijdagen of dagen voor een feestdag is dat tot 21 uur. Van die uitzondering wil N-VA nu de regel maken en de partij wil meteen ook komaf maken met de verplichte sluitingsdag, zegt Valerie Van Peel, het parlementslid dat samen met partijgenoot Werner Janssen het wetsvoorstel indiende. “Het aantal tweeverdieners stijgt, waardoor die combinatie voor veel mensen een dagelijkse uitdaging vormt. De overheid kan die mensen helpen door meer flexibiliteit toe te laten. Door winkels langer open te houden, blijft er meer tijd over om door te brengen met de kinderen.”

Bij het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) zijn ze niet te vinden voor het voorstel. “Dit zal niet leiden tot meer omzet voor de handelaars, noch zullen ze hierdoor meer vrijheid en een betere combinatie werk en gezin krijgen”, zegt voorzitster Christine Mattheeuws. “Ruimere openingsuren zullen vooral heel wat personeelsproblemen veroorzaken: het is geen evidentie met de krapte op de arbeidsmarkt om personeel te vinden dat op atypische uren moet werken en als ze het personeel vinden zal dit de personeelskost verhogen zonder dat daarom de omzet stijgt. Consumenten zullen immers niet meer, maar wel op andere momenten winkelen. We hebben lang gevochten om onze handelaars ook de nodige verplichte rust te geven. We zullen dit nu niet zomaar uit handen geven.”

“Een consument kan zijn euro ook maar één keer uitgeven. Door de winkel een uur of twee langer open te houden zal de handelaar geen extra inkomsten boeken. Het geeft de consument gewoon meer mogelijkheden om zijn aankopen op andere momenten te doen, maar ondertussen moet de handelaar zijn personeel wel meer uitbetalen en zullen ook andere kosten (bijvoorbeeld qua energie) oplopen.”

Ook Unizo absoluut tegen

Ook ondernemersorganisatie Unizo moet niet weten van het N-VA-voorstel om de wet op de openingsuren aan te passen. “We zijn absoluut tegen en wij niet alleen”, aldus topman Danny Van Assche. “Bij een bevraging eind vorig jaar in de hele sector was meer dan 70 procent van de handelaars tegenstander van verruimde openingsuren en het afschaffen van de verplichte sluitingsdag. Een non-issue.”

Volgens Unizo wordt nu in de meeste gevallen geen gebruikgemaakt van de opening tot 21 uur. “Wat nu heeft het, als er nauwelijks gebruik van gemaakt wordt?”

Het afschaffen van de wekelijkse rustdag zal er dan weer toe leiden dat de handelaar heel moeilijk kan concurreren met de groothandel. “Oneerlijke concurrentie. De wekelijkse rustdag stoort niemand. Het is niet nodig om naar een 24 op 7-samenleving te gaan.” Van Assche wijst daarbij ook op de e-commerce.

Voor het openen op zondag bestaan nu reeds verschillende mogelijkheden, zoals de koopzondagen of de regeling in de toeristische centra, onderstreept Van Assche. “Vrijheid blijheid, leidt tot rusteloosheid voor de handelaar.”