Antwerp mag zijn publiekslieveling danken. Uitgerekend Geoffry Hairemans – pas ingevallen – stelde de (belangrijke) zege veilig. Donderdag viel zijn transfer naar STVV nog in het water, nu was hij aan de kust de gevierde held.

Gelukkig voor The Great Old was er ouwe getrouwe Geoffry Hairemans om in de toegevoegde tijd de klus te klaren ...