Anderlecht zonder Elias Cobbaut en Pieter Gerkens op Standard

Fred Rutten moet al moeilijke keuzes maken bij Anderlecht. Saelemaekers is weliswaar geschorst tegen Standard, maar Amuzu keert terug uit schorsing. Voor de rest is enkel Makarenko (knie) out. Pieter Gerkens trainde de voorbije dagen weer nadat hij tegen Eupen afhaakte met last aan de bil, maar ondervindt nu dat het drummen is. De middenvelder valt immers naast Ruttens wedstrijdselectie.