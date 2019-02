Noodplan om Queen en andere Britse royals te evacueren als Brexit uit de hand loopt

Als er na de Brexit gewelddadige rellen uitbreken in Londen, dan zullen de Britse royals naar een onbekende, veilige locatie buiten de hoofdstad worden geëvacueerd. “Het gaat om een noodplan dat al bestaat sinds de Koude Oorlog, maar nu wel eens van onder het stof kan worden gehaald als de Brexit uit de hand loopt”, schrijft The Sunday Times op basis van een anonieme bron binnen de regering.

“Als er problemen opduiken in Londen, dan is het niet meer dan normaal we dat de koninklijke familie uit de buurt houden van de probleemgebieden”, zegt Dai Davies, een voormalig agent die vroeger instond voor de bescherming van de Britse royals, in The Sunday Times.

Volgens Jacob Rees-Mogg, parlementslid voor de Conservative Party en een fervente voorstander van de Brexit, bewijzen de plannen echter de “onnodige paniek” die er heerst rond een “no deal Brexit”. “Zelfs tijdens de bombardementen van de Tweede Wereldoorlog bleven de royals in Londen”, zegt hij.