Vlaams gezin getuigt over chaos aan Brennerpas: “Zeven uur compleet stilgestaan, we konden geen meter voor- of achteruit”

Al dertien jaar trekken Elke Calewaert, haar man en hun drie dochters naar hun favoriete skiplekje in Zuid-Tirol. Normaal gezien doet het gezin uit Kalmthout er twaalf uur over om op hun bestemming te raken. Door de verkeerschaos aan de Brennerpas was dat nu ruim het dubbele. “We hebben zeven uur compleet stilgestaan”, getuigt Elke aan onze redactie. “We konden geen meter voor- of achteruit. Gelukkig hadden we warme dekens bij in de wagen.”

Je zal het altijd zien. “Normaal gezien nemen we altijd voldoende eten mee voor onze tocht, maar nu was ik het vergeten. Buiten een paar koekjes hadden we niets mee. We begonnen dus wel wat honger te krijgen, ja”, aldus Elke vanuit Zuid-Tirol.

Na dertien jaar weet het vijfkoppige gezin nochtans van aanpakken. Ze vertrekken telkens op een vrijdagavond, rond 19 uur. “We rijden ’s nachts en weten dat we normaal ongeveer twaalf uur later op onze bestemming aankomen. Nu was dat meer dan 24 uur. We hebben zeven uur compleet stilgestaan. We konden niet voor- of achteruit. Gewoon stil. Tussen de vrachtwagens. We konden niets anders doen dan onze motor uitleggen en ons proberen warm te houden.”

Het gezin was onderweg voor een skivakantie en had dus meer dan genoeg warme kleren mee. “En gelukkig neem ik ook altijd dekens mee in de wagen. Om nog wat extra op te warmen hebben we ook af en toe eens de motor een kwartiertje opgezet.”

Foto: if

Verveling slaat toe

De koude was geen probleem. De verveling was een ander paar mouwen. “Je kan niets doen, hé. Behalve wachten. We hadden geen gezelschapsspelletjes bij om ons bezig te houden. We hebben dan maar gebabbeld en gelachen. Veel gelachen. En gekeken naar de vrachtwagenchauffeurs die hun ondergesneeuwde voertuigen met een spade sneeuwvrij probeerden te maken. Af en toe gingen we ook eens wandelen. Om de benen te strekken en een frisse neus te halen. Het was vervelend, maar er zijn ergere dingen. Gelukkig zijn onze drie dochters geen kleine kindjes meer.”

(lees verder onder de foto’s)

Een ideale manier om de verveling tegen te gaan: grappige foto’s maken... Foto: if

… of een sneeuwman maken. Foto: if

Veel erger was het gebrek aan informatie. “Ter plaatse was het chaos: we kregen niets door en waren uitsluitend op de radioberichten aangewezen. Eigenlijk hadden we geen idee wat er aan het gebeuren was. Gaat dit na een paar uurtjes opgelost zijn of moeten we ons voorbereiden om hier te nacht door te brengen? We wisten het niet. Af en toe zagen we eens een helikopter landen. Vermoedelijk om de verkeerssituatie in te schatten, maar af en toe zagen we ook dat ze iets uitdeelden aan mensen die kou hadden of hulp nodig hadden.”

Uiteindelijk is het gezin zaterdagavond nog op de bestemming geraakt. Kort voor middernacht ging de Brennerpas weer open. De verkeerschaos was te wijten aan de hevige sneeuwval in de omgeving, inclusief een lawine. Volgens de krant Tiroler Tageszeitung is er in de loop van zondagochtend weer kans op files. Bovendien sneeuwt het weer hevig, de autoriteiten waarschuwen voor gladheid.