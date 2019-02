Ook op zondag skiën en langlaufen in de Ardennen

Wie wil skiën of langlaufen, kan zondag terecht in 27 wintersportcentra in de provincies Luik en Luxemburg.

Zo zijn in de Oostkantons zondag wel alle 17 centra geopend, meldt het Toeristisch Agentschap Oost-België. Er ligt rond de 30 centimeter sneeuw, in Hezerboch (Elsenborn) is dat zelfs 37 centimeter. Er kan gelanglauft worden en in Ovifat is er ook een skipiste. Ook Thier de Rexhons in Spa elders in Luik heeft een dubbel aanbod.

In de provincie Luxemburg is het aanbod geslonken tot zes centra. Er ligt 10 tot 20 centimeter sneeuw voor de langlaufers in Odeigne, Martelange, Senomchamps en Champlon. Lierneux en Baraque de Fraiture bieden ook alpijns skiën aan.