Jonge vrouw komt om het leven na ongeval op spekgladde weg

Damme - Op de N49 in Moerkerke (Damme) is zondagochtend een dodelijk ongeval gebeurd. Een jonge vrouw ging er met haar wagen van het spekgladde wegdek en belandde naast de weg. De hulpdiensten snelden ter plaatse, maar voor de vrouw kwam alle hulp te laat.

Het ongeval gebeurde op de N49-Natiënlaan richting Maldegem. Op de grens van Moerkerke en Maldegem ging de wagen door de vangrails. De auto belandde even verderop in de struiken naast de weg. De brandweer snelde ter plaatse, maar het was geen evidente klus om tot bij de auto te geraken. Uiteindelijk slaagden ze er wel in om de jonge vrouw uit Oost-Vlaanderen uit haar verhakkelde wagen te bevrijden. De MUG-arts diende haar nog de eerste zorgen toe, maar alle hulp kwam te laat.

Door het ongeval werd de N49 even volledig afgesloten. Dat veroorzaakte uiteraard heel wat verkeershinder. Door de specifieke weersomstandigheden lag het wegdek op er die plaats wel spiegelglad bij. Wellicht verloor de jonge bestuurster daardoor de controle over het stuur van haar wagen.