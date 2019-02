CD&V nodigt zichzelf uit in Vlaamse scholen voor klimaatgesprek: “Trieste poging tot politieke recuperatie”

“CD&V deelt de bezorgdheid van de scholieren voor het klimaat. We hebben begrip voor hun visie, toch vragen we de leerlingen om aan hun schoolplicht te voldoen en de lessen bij te wonen.” Dat staat te lezen in een brief die CD&V rondstuurde naar de directies van alle scholen in Vlaanderen. De partij nodigt zichzelf ook uit voor een “klimaatgesprek”. Knack-journalist Dirk Draulans reageert verbolgen. “Een trieste poging tot politieke recuperatie.”

“Ik ben de jongeren die op straat komen voor het klimaat enorm dankbaar en ik voel me gesterkt en gesteund in het verdere beleid dat we moeten voeren.” Dat zei Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege enkele dagen geleden over de klimaatspijbelaars. Daarnaast verklaarde ze ook dat ze de klimaatacties “niet politiek wenste te recupereren”.

“Maar”, zo vraagt Knack-journalist Dirk Draulans zich af. “Hoe verklaar je dan de demarche van haar partij die naar de directies van alle Vlaamse scholen een brief stuurde met het voorstel om de jongeren niet te laten spijbelen? En tegelijk ook voorstelt om haar parlementariërs naar de scholen te laten komen om de vijfde- en zesdejaars uit te leggen wat de partij al voor het klimaat heeft gedaan. Kritiek op het feit dat de partij beter in dialoog zou gaan met experts in plaats van met de jongeren, wordt afgedaan als contraproductief. De partij verwacht dat iedereen haar initiatief toejuicht vanuit pedagogisch en maatschappelijk oogpunt.”

De integrale brief die CD&V rondstuurde:

“Beste directie,

Net als vorige week zijn ook gisteren heel veel middelbare scholieren op straat gekomen voor de klimaatzaak. Zij spijbelen heel bewust om de politiek duidelijk te maken dat er meer en hoogdringend aandacht moet komen voor het klimaat en de bescherming ervan.

CD&V deelt de bezorgdheid van de scholieren voor het klimaat. We hebben begrip voor hun visie, toch vragen we de leerlingen ook om aan hun schoolplicht te voldoen en de lessen bij te wonen.

Wij wensen echter de komende dagen en weken langs te gaan bij de scholen en in debat te gaan met de scholieren over klimaat en het beleid ter zake.

Per regio is een parlementair bereid om het gevoerde klimaatbeleid toe te lichten. Tegelijkertijd willen wij luisteren naar de ideeën en voorstellen van de scholieren.

CD&V vraagt de voorzitter van het Vlaams Parlement om de Vlaamse klimaatcommissie opnieuw samen te roepen. Samen met de andere partijen willen wij het energie- en klimaatplan 2021-2030 opnieuw tegen het licht houden. De voorstellen van de scholieren zullen daarin meegenomen worden.

Onze vraag aan u, als directie van de school, is of onze parlementair een uurtje van de lestijd kan krijgen om alzo de leerlingen van het 5e en 6e jaar gehoor te geven.”