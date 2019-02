Ex-coach waarschuwt Frenkie De Jong: “Ben bang dat hem hetzelfde zal overkomen als Diego Maradona”

De 21-jarige Frenkie De Jong zorgde voor een van de meest spraakmakende transfers van de voorbije wintermercato door een contract te tekenen bij Barcelona, waar hij vanaf volgend seizoen zal spelen. De middenvelder werkt het huidige seizoen nog af bij Ajax. Peter Bosz, die bij de Amsterdamse club nog coach was van De Jong, waarschuwde de jonge Nederlander alvast. “Hij daagt net zoals Maradona tegenstanders uit, de consequentie daarvan is dat je schoppen krijgt. En dan loop je risico op een zware blessure.”

Bosz was eind 2018 even in beeld bij Anderlecht als opvolger van Hein Vanhaezebrouck, maar koos uiteindelijk voor een avontuur bij het Duitse Bayer Leverkusen. In het seizoen 2016-2017 was hij trainer bij Ajax, waarmee hij dat jaar in Europa League-finale verloor van Manchester United. Hij werkte dat jaar uiteraard ook samen met jeugdproduct Frenkie De Jong. “Ik vond dat hij te veel liep met de bal”, zegt Bosz over de piepjonge Nederlander. “Daardoor krijgt hij elke wedstrijd wel één of twee keer een schop. Ik ben bang dat hem hetzelfde zal overkomen als Diego Maradona.”

Daarmee verwijst Bosz naar de zware blessure die de legendarische Argentijn in 1983 opliep. Maradona, toen een speler van Barcelona, brak zijn been in een wedstrijd tegen Athletic Bilbao na een aanslag van verdediger Andoni Goikoetxea. Pluisje moest maandenlang revalideren, maar zou nadien wel weer zijn topniveau halen. “Frenk daagt net zoals Maradona zijn tegenstanders uit. Hij zegt dan dat hij dat het leukst vindt, de tegenstander even ‘voelen’. Ik zei hem dat als ik nog een speler was, ik hem had meegenomen, man én bal.”

“Elke wedstrijd zie je het bij hem. Als hij de bal heeft vrijgemaakt en hem kan wegspelen, wacht hij vaak tot een tegenstander zo’n anderhalve à drie meter van hem is. En dan pas speelt hij de bal. Dan denk ik: speel die bal toch gewoon sneller. En dan zie je hem boos naar de scheidsrechter kijken, want hij krijgt zoveel schoppen. Soms ga je in duel en gebeurt dat, maar bij hem is het negen op de tien keer zo dat als hij de bal eerder zou spelen, hij geen contact zal maken met een tegenstander.